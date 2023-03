Avis, lieve calo delle donazioni. «Servono più medici e infermieri»

Avis provinciale Bergamo traccia il bilancio delle donazioni 2022, che nella Bergamasca si fermano a 61.978 (contro le 63.579 del 2021) continuando però a garantire il fabbisogno di sangue e plasma. Il presidente Artemio Trapattoni ha anticipato come le sfide riguarderanno il reclutamento di nuovi medici e infermieri, e al rinnovamento del gruppo giovani. Dopo tre anni l’assemblea torna in presenza alla Fiera di Bergamo con 500 delegati, in rappresentanza di 36.791 soci provenienti da 157 Avis comunali.