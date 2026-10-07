Bancarotta e truffa, chiusa l’indagine sul consulente Barzan

La Procura di Bergamo, che ha coordinato la Guardia di finanza, ha chiuso le indagini su Davide Barzan - consulente criminalista noto per essersi occupato del caso di Pierina Paganelli - e Pierluigi Chieffi, accusati di bancarotta fraudolenta, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e, solo per Barzan, truffa aggravata. Le indagini hanno preso avvio dall’approfondimento delle vicende che hanno condotto alla liquidazione giudiziale, dichiarata con sentenza del giugno 2024, di una società bergamasca operante nell’edilizia, di cui Barzan era amministratore unico e socio unico e Chieffi liquidatore.