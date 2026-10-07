Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 07 Ottobre 2026

Bancarotta e truffa, chiusa l’indagine sul consulente Barzan

L’INCHIESTA. La Procura di Bergamo contesta distrazioni per 313mila euro. A Barzan anche una truffa aggravata da 120mila euro; la difesa: «Inchiesta ridimensionata».

Lettura 1 min.
Bancarotta e truffa, chiusa l’indagine sul consulente Barzan

Bergamo

La Procura di Bergamo, che ha coordinato la Guardia di finanza, ha chiuso le indagini su Davide Barzan - consulente criminalista noto per essersi occupato del caso di Pierina Paganelli - e Pierluigi Chieffi, accusati di bancarotta fraudolenta, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e, solo per Barzan, truffa aggravata. Le indagini hanno preso avvio dall’approfondimento delle vicende che hanno condotto alla liquidazione giudiziale, dichiarata con sentenza del giugno 2024, di una società bergamasca operante nell’edilizia, di cui Barzan era amministratore unico e socio unico e Chieffi liquidatore.

Leggi anche

La pm Carmen Santoro contesta ai due di aver distratto in loro favore dal patrimonio societario circa 313mila euro e poi di aver trasferito in attività finanziarie, in conti correnti loro intestati in Italia e all’estero, dal febbraio 2023, parte della somma distratta. Barzan, inoltre, è accusato di truffa aggravata per circa 120mila euro, per aver indotto in errore una coppia sulla necessità di ripianare i debiti della società, prospettando l’esistenza di presunti debiti pregressi non onorati e ottenendo così il versamento in suo favore.

Il consulente criminalista è difeso dall’avvocato Marlon Lepera, Chieffi dagli avvocati Antonio Petroncini e Antonio Paone. Le persone offese dall’avvocata Sara Scarpellini. A giugno scorso scattarono sequestri eseguiti dalla Guardia di finanza.

«L’inchiesta esce significativamente ridimensionata all’esito della pronuncia del Tribunale del Riesame di Bergamo, che ha annullato l’ipotesi di autoriciclaggio, disponendo altresì il dissequestro dei beni oggetto del provvedimento cautelare reale. Con riferimento alle ulteriori due ipotesi contestate, è pendente ricorso per Cassazione, la cui discussione è fissata per il 13 novembre 2026» dichiara Barzan. «Resto pienamente sereno e fiducioso in ordine all’esito del procedimento e al definitivo accertamento dei fatti nelle competenti sedi giudiziarie», aggiunge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
giustizia
Indagine
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Pierina Paganelli
Carmen Santoro
Sara Scarpellini
Pierluigi Chieffi
Davide Barzan
Corte di Cassazione
Guardia di Finanza