«Basta sci fuori stagione: d’estate i ghiacciai meglio lasciarli in pace»

In montagna per lavorare, per vivere e per vincere. Michela Moioli ha con le terre alte un rapporto privilegiato: si allena sui ghiacciai, porta a casa titoli e medaglie da tutto il mondo, quando smetterà la tuta di snowboarder olimpionica immagina di restare nel mondo dello sport lavorando in quota, dove già tanti suoi coetanei scelgono di stabilirsi perché trovano «una qualità della vita imparagonabile rispetto a quella dei centri urbani».