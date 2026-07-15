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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 15 Luglio 2026

Bepi apre il ChorusLife Beer Fest: quattro serate tra musica, birra e sapori

GLI EVENTI. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio Piazza del Sagittario ospita concerti dal vivo, cucina tipica e birre artigianali. Sul palco anche Ligastory, Senza Filtro e il karaoke di JJP.

Lettura 1 min.
Bepi apre il ChorusLife Beer Fest: quattro serate tra musica, birra e sapori
Bepi & The Prismas giovedì 16 luglio a ChorusLife

Quattro serate di musica dal vivo, divertimento, buon cibo e birra. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio Piazza del Sagittario ospita il ChorusLife Beer Fest, nuovo appuntamento dell’estate di ChorusLife. Il programma propone ogni sera uno spettacolo differente, spaziando dalla musica bergamasca al rock italiano, fino ai grandi successi degli anni Novanta e al karaoke.

Ad aprire il festival, giovedì 16 luglio, saranno Bepi & The Prismas. Tiziano Incani e la sua band porteranno sul palco uno spettacolo capace di unire ironia, dialetto, rock e sonorità country. Un repertorio che si è evoluto nel tempo in un racconto musicale dell’identità, della cultura e delle contraddizioni del territorio orobico. Venerdì 17 luglio spazio ai Ligastory, tribute band dedicata a Luciano Ligabue. Attivo dal 2006, il gruppo ha portato sui palchi di tutta Italia i brani più conosciuti del rocker emiliano, costruendo uno spettacolo che ripercorre oltre trent’anni di carriera: dagli esordi ai grandi inni da stadio, passando per ballate e canzoni entrate nella storia del rock italiano.

Bepi apre il ChorusLife Beer Fest: quattro serate tra musica, birra e sapori
Ligastory

La serata di sabato 18 luglio sarà invece affidata ai Senza Filtro, con uno show dedicato a due simboli della musica italiana: 883 e Articolo 31. Pop, rap, ritornelli generazionali e brani che hanno segnato un intero decennio musicale si incontreranno in uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico e trasformare Piazza del Sagittario in una grande festa. La chiusura di domenica 19 luglio sarà all’insegna della partecipazione con il grande karaoke di JJP. Il pubblico potrà salire sul palco, scegliere i propri brani preferiti e cantare accompagnato dall’animazione di Gianpy JJP, protagonista di numerose serate karaoke ed eventi musicali sul territorio bergamasco.

Bepi apre il ChorusLife Beer Fest: quattro serate tra musica, birra e sapori
Senza Filtro

Durante tutte le serate sarà disponibile una selezione di birre chiare, rosse, Weiss e IPA artigianali. La proposta gastronomica comprenderà cucina tipica emiliana e bergamasca, oltre a dolci e altre sfiziosità. L’ingresso è gratuito e la festa è aperta dalle 19 alle 24.

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