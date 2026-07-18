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Cronaca / Bergamo Città Sabato 18 Luglio 2026

Bergamo, 20 chili di marijuana nel borsone lasciato al McDonald’s: arrestato 20enne

L’ARRESTO. Il giovane è stato fermato vicino alla stazione. Per lui è stata disposta la custodia in carcere.

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Bergamo, 20 chili di marijuana nel borsone lasciato al McDonald’s: arrestato 20enne
I 20 chiki di droga trovati in un borsone nero a Bergamo al ristorante McDonald’s della stazione

Venti chili di marijuana nascosti in un borsone lasciato all’interno del McDonald’s vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo. È quanto hanno scoperto nella serata di venerdì 17 luglio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo, che hanno arrestato in flagranza un 20enne italiano, residente a Roma e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli rafforzati nell’area della stazione ferroviaria e delle autolinee, disposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di criminalità diffusa.

Il borsone nero abbandonato

Durante un servizio di osservazione, i militari hanno notato il giovane entrare nel ristorante con un voluminoso borsone nero. Pochi minuti dopo il 20enne è uscito dal locale senza il bagaglio e si è diretto verso le pensiline degli autobus. Insospettiti dal comportamento, i Carabinieri lo hanno fermato e accompagnato nuovamente all’interno del McDonald’s. Nel borsone hanno trovato 20 involucri termosaldati contenenti complessivamente 20 chili di marijuana, confezionati in panetti da un chilo ciascuno.

Il biglietto del treno verso Roma

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo un iniziale tentativo di negare che il bagaglio fosse suo, il giovane avrebbe riferito di essere stato incaricato di trasportare la sostanza stupefacente fino a Roma. Nel corso del controllo è stato trovato anche un titolo di viaggio con partenza da Bergamo nella stessa serata e destinazione la Capitale. La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta alle analisi di laboratorio.

Nella mattinata di sabato 18 luglio, il Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto per il 20enne la custodia cautelare in carcere. Il giovane è indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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