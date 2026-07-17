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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 17 Luglio 2026

Bergamo, 36milioni di euro per 136 edifici: rush finale del piano di efficientamento energetico

I LAVORI. Comune e A2A stimano un taglio del 50% delle emissioni di anidride carbonica.

Lettura 1 min.
Bergamo, 36milioni di euro per 136 edifici: rush finale del piano di efficientamento energetico
Sopralluogo al cantiere della Scuola secondaria Corridoni di via Monte Cornagera
(Foto di Sergio Agazzi)

Bergamo

È prevista entro la fine dell’estate la conclusione degli interventi di riqualificazione energetica negli edifici comunali di Bergamo. Il programma, avviato con il contratto sottoscritto nel maggio 2024 tra il Comune e A2A Calore e Servizi, interessa 163 immobili tra scuole, uffici, impianti sportivi e strutture culturali. Nella giornata di venerdì 17 luglio l’amministrazione comunale e A2A hanno fatto un sopralluogo al cantiere della scuola Corridoni nel quartiere di Celadina, per fare il punto della situazione puntuale e generale della situazione.

Un investimento da oltre 36 milioni

Il contratto decennale ha un valore complessivo di 36,9 milioni di euro, Iva compresa, e comprende i lavori di efficientamento, la gestione e la manutenzione degli impianti, la fornitura di energia e il controllo digitale dei consumi. Secondo le stime contenute nel progetto, gli interventi dovrebbero ridurre di circa il 50% le emissioni prodotte dagli edifici coinvolti, evitando ogni anno oltre duemila tonnellate di anidride carbonica.

Interventi in 37 scuole

Il piano ha coinvolto 37 plessi scolastici, con lavori differenziati in base alle condizioni degli edifici: isolamento di tetti e sottotetti, cappotti termici, sostituzione dei serramenti, riqualificazione degli impianti e installazione di valvole intelligenti. Sono stati inoltre realizzati 22 interventi nelle centrali termiche, 20 collegamenti alla rete di teleriscaldamento, oltre tremila valvole termostatiche e più di 600 sonde ambientali.

Bergamo, 36milioni di euro per 136 edifici: rush finale del piano di efficientamento energetico
Sopralluogo al cantiere della Scuola secondaria Corridoni di via Monte Cornagera
(Foto di Sergio Agazzi)

La parte edilizia più consistente ha riguardato 12 immobili. Dieci erano già stati completati nell’estate 2025, mentre gli ultimi cantieri interessano la scuola Corridoni e il complesso Manzoni del Villaggio degli Sposi. Nel complesso sono stati posati 18.700 metri quadrati di isolamento, 3.100 metri quadrati di cappotto e 4.700 metri quadrati di nuovi serramenti.

Conclusi i lavori, il contratto entrerà nella fase di gestione e monitoraggio dei consumi.

Bergamo, 36milioni di euro per 136 edifici: rush finale del piano di efficientamento energetico
Sopralluogo al cantiere della Scuola secondaria Corridoni di via Monte Cornagera. Nella foto: Oriana Ruzzini, Ferruccio Rota, Elena Carnevali, Luca Rigoni
(Foto di Sergio Agazzi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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