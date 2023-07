Bergamo, i 55 anni della cartoleria Mariani: «Quella volta che in negozio arrivò Gimondi...»

Cinquantacinque anni di vita per la «Cartoleria Mariani» con la gestione dei coniugi Roberto Losapio e Antonia Perico. Con la dirimpettaia «Boutique Biffi» detiene il primato di longevità delle attività commerciali operanti nella centrale via Tiraboschi. Puntualizza Losapio: «Era l’estate 1968 quando con Antonia è iniziata questa avventura. Eccoci ancora qui con oltre mezzo secolo sul groppone ancora dietro il banco di vendita».

«Da studente a imprenditore»

La cronistoria: «Abbandonai a 24 anni gli studi di Giurisprudenza all’ Università statale di Pavia inventandomi di punto in bianco imprenditore. Con l’immancabile Antonia arricchì gradualmente il locale di articoli da regalo dei più variegati così da diventare il punto di riferimento di una clientela in incoraggiante aumento». Grazie anche al contributo di Antonia. «Sono grato a mia moglie per l’ impulso che ha saputo dare alla “Mariani” dimostrando perspicacia nel ruolo di commerciante».