Bergamo, 619 posti nei nidi d’infanzia per il prossimo anno scolastico

L’offerta di posti nei nidi d’infanzia della città cresce ancora. La Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento per l’anno educativo 2025-2026, confermando l’impegno a garantire un sistema educativo diffuso, accessibile e di qualità per i bambini da 0 a 3 anni.

Per il prossimo anno i posti disponibili saranno 619, di cui 584 nei nidi comunali e 35 in strutture private convenzionate.

Più posti grazie ai nuovi nidi finanziati dal Pnrr

L’aumento rispetto a gennaio 2025 – quando i posti erano 555 – è di 64 unità. Il risultato è stato possibile grazie all’apertura di tre dei cinque nuovi nidi comunali finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nido «Il Gomitolo Blu» del Villaggio degli Sposi è già operativo dal settembre 2024; quello di Longuelo sarà attivato a settembre 2026.

I nidi comunali e la loro capienza

Ecco la suddivisione dei 584 posti comunali per struttura:

I Coriandoli (via Tadini 24) – 40 posti

La Bottega di Archimede (via Quasimodo 2) – 38 posti

Il Ciliegio (via Isabello 6) – 49 posti

L’Erba Voglio (via Rossini 10) – 28 posti

Il Gomitolo Blu (via Don Vavassori) – 50 posti

Arcobaleno (vicolo Morla 3) – 72 posti

Ambarabà (via Vezza d’Oglio 15) – 38 posti

Loreto (via Agazzi 6) – 65 posti

Il Pioppo (via Paci 6) – 36 posti

La Birba (via Solata 11) – 20 posti

La Birba 2 (via Solata 1) – 16 posti

Il Pesco (via San Colombano 4) – 30 posti

Il Bruco Verde (via Biava 24/a) – 40 posti

La Casetta nel Parco (via Galgario 6) – 10 posti

Polo Infanzia Meucci (via Meucci 4) – 20 posti

Polo Infanzia Girasoli (via Fornoni 1-7) – 20 posti

Spazio Autonomia HUBFORKIDS – 12 posti

Posti convenzionati con il privato

Oltre all’offerta comunale, il Comune mantiene la collaborazione con due strutture private accreditate, riservando 35 posti ai bambini iscritti nelle graduatorie comunali:

10 posti all’Asilo Infantile di Colognola

25 posti al nido Femì di Redona, gestito dalla cooperativa La Fenice

Monitoraggio e programmazione dell’offerta

L’aggiornamento dell’offerta nasce da un’attenta analisi condotta dal Servizio Infanzia e Genitorialità, che monitora costantemente il rapporto tra domanda e offerta di posti nei diversi quartieri. Il lavoro tiene conto di: numero potenziale di bambini in età da nido, disponibilità complessiva di posti pubblici e privati, parametri normativi e standard gestionali, livello di soddisfazione delle famiglie. Grazie a questo monitoraggio, l’Amministrazione può programmare in modo mirato, aumentando i posti dove c’è più richiesta.

L’assessora Marchesi: «Investiamo sulla prima infanzia»