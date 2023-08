Bergamo, 95 negozi sfitti in città. Il gesto dell’artista «Freak of Nature»

Tratti verticali, verde prato e verde muschio, stesi a rullo. Di fianco, in pennarello bianco, la scritta «Sfitto numero…». Bergamo martedì mattina si è svegliata «tappezzata» di piante stilizzate, raffigurati sulle vetrine dei negozi vuoti messi più in evidenza che mai. L’autore del gesto? È l’artista «Freak of Nature» (Anomalia della natura).