Bergamo accessibile? Passeggiate urbane per testare le barriere architettoniche - Foto

La competenza dei tecnici e l’«esperienza» diretta di chi tutti i giorni deve affrontare gli ostacoli. Il Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) del Comune di Bergamo nasce da questo mix. Giovedì 28 marzo l’ultima delle tre «passeggiate urbane» che ha coinvolto parte del team di professionisti incaricato da Palafrizzoni di redigere il piano e una ventina di persone con difficoltà motorie, sensoriali e cognitive per «testare» sul campo l’accessibilità del centro. In oltre due ore di tour - da Largo 5 Vie alla sede del Comune - non sono mancate le criticità rilevate dai rappresentanti delle associazioni (come Adb, Phb e Centro diurno disabili Bonsai).