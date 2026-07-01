Bergamo, ad Astino il «Regional workshop» di Bauhaus4Eu

È partito da Bergamo il percorso che porterà studenti, docenti, istituzioni e imprese a collaborare sulle sfide concrete legate futuro del territorio. Nell’ambito di Bauhaus4Eu, l’alleanza europea di cui fa parte l’Università cittadina.

Analisi e confronto

Martedì 30 giugno al Monastero di Astino si è svolto il secondo «Regional workshop», appuntamento promosso dall’Ateneo che ha riunito enti pubblici, imprese, istituzioni e partner territoriali per contribuire alla progettazione delle future attività: gli workshop, organizzati due volte l’anno, rappresentano uno dei principali strumenti di lavoro attraverso cui Bauhaus4Eu costruisce un dialogo con i territori, trasformando bisogni e priorità locali in progetti condivisi a livello europeo.