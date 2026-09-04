Bergamo, aggredisce con calci e pugni una donna incinta: arrestato per rapina

Intervento della polizia di Stato in via Foro Boario, a Bergamo, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre. Una volante di passaggio ha notato un uomo che stava aggredendo con calci e pugni una giovane donna incinta, al centro della carreggiata.

Bloccato dagli agenti

Alla vista degli agenti, l’uomo è scappato nelle vie limitrofe, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo. La vittima, giunta sul posto, lo ha riconosciuto: gli accertamenti hanno ricostruito che, dopo l’aggressione, si era impossessato della borsa della donna, sottraendo anche i documenti d’identità che non sono stati ritrovati.