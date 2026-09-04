Bergamo, aggredisce con calci e pugni una donna incinta: arrestato per rapina
L’INTERVENTO. In via Foro Boario, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre. L’uomo, rintracciato dalla polizia di Stato, era fuggito con la borsa.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Intervento della polizia di Stato in via Foro Boario, a Bergamo, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre. Una volante di passaggio ha notato un uomo che stava aggredendo con calci e pugni una giovane donna incinta, al centro della carreggiata.
Bloccato dagli agenti
Alla vista degli agenti, l’uomo è scappato nelle vie limitrofe, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo. La vittima, giunta sul posto, lo ha riconosciuto: gli accertamenti hanno ricostruito che, dopo l’aggressione, si era impossessato della borsa della donna, sottraendo anche i documenti d’identità che non sono stati ritrovati.
L’uomo, un cittadino guineiano classe 1990, regolare in Italia, è stato arrestato per rapina. Venerdì 4 settembre l’udienza direttissima: l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.
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