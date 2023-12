«Bergamo al centro degli interventi ferroviari: 700 milioni in due anni e mezzo»

Intermodalità e rigenerazione urbana: sono i «binari» degli interventi targati Fs. I vertici di Rfi e Sistemi Urbani giovedì 14 dicembre hanno presentato a Palafrizzoni investimenti e progetti per Bergamo, «per un valore di 700milioni concentrati in pochi chilometri e in pochi anni». Da febbraio partiranno i maxi cantieri della nuova stazione europea, del raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro e del collegamento con l’aeroporto di Orio che dovranno concludersi per il 2026 (essendo legati ai fondi Pnrr).

Sempre a inizio 2024 potrebbe partire la trasformazione urbanistica delle aree di Porta Sud, il cui Piano integrato di intervento è ora all’esame del Comune. «Bergamo è un caso di successo di rilevanza nazionale per Rfi», hanno detto Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria italiana e Umberto Lebruto, amministratore delegato di Sistemi Urbani, puntando sulla partnership pubblico-privato (con Vitali spa sviluppatore del piano per le aree ex scalo merci) che porterà alla realizzazione degli interventi.

Il sindaco Giorgio Gori ha parlato dell’accelerazione data al tema infrastrutturale dall’amministrazione, per recuperare un gap e far guadagnare «attrattività e accessibilità» alla città. Riconoscendo l’impegno di Rfi, non ha però mancato un affondo sui tempi di collegamento in treno Bergamo-Milano: «Ancora troppo lunghi e penalizzanti». Anche l’assessore regionale Claudia Terzi, plaudendo ai grandi cambiamenti in atto, ha ricordato «le criticità del servizio evidenti quotidianamente».