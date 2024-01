Bergamo, al via il servizio di car sharing a «flusso libero»: ecco come funziona

A partire da martedì 16 gennaio è attivo, nella città di Bergamo, il nuovo e innovativo servizio di car sharing in modalità«free floating» (a flusso libero) All Ways, gestito dalla società Scai Motor Srl, già presente a Parma da oltre 3 anni.

A differenza del servizio a postazioni fisse, che prevede la consegna della vettura noleggiata nello stesso punto in cui è stata prelevata, la modalità a «flusso libero», proprio come succede per il servizio analogo di bike sharing e monopattini elettrici free floating, prevede che le auto condivise, una volta prelevate e utilizzate dall’utente, potranno essere parcheggiate e rilasciate in un qualsiasi stallo di sosta, inclusi quelli a pagamento (righe blu), per residenti (righe gialle) e al car sharing, senza nessun costo aggiuntivo.

Ztl

I veicoli di All Ways avranno accesso in qualsiasi momento alle zone a traffico limitato del Centro Storico di Bergamo (ad esclusione delle vie interne di Bergamo Alta), senza restrizioni anche durante le giornate di blocco del traffico.

Inoltre sarà possibile uscire dalla città e muoversi all’interno di tutto il territorio nazionale, purché il noleggio venga concluso all’interno delle aree definite.

Flotta e tariffe

La flotta iniziale All Ways è composta da 14 veicoli, di cui 12 autovetture, utilizzabili anche da neopatentati, e 2 veicoli commerciali, dotati questi ultimi di un vano bagagli capiente e funzionale al trasporto di oggetti ingombranti. La tariffa principale è di € 0,34 al minuto e di € 0,44 al minuto per i veicoli commerciali; sono comunque previsti - spiegano dal Comune - pacchetti tempo vantaggiosi da 2 ore fino a un massimo di 28 giorni consecutivi. Fino a marzo 2024 sarà prevista una promozione per il lancio del servizio per porterà la tariffa standard a € 0,29 al minuto e € 0,39 al minuto per i veicoli commerciali.

Una app dedicata

I veicoli possono essere sbloccati tramite un’applicazione per smartphone disponibile sia per piattaforma iOS che Android. È sufficiente la registrazione sull’app dedicata, in cui verrà richiesto un documento d’identità, la patente di guida in corso di validità e i dati di una carta di credito (o carta prepagata) con cui effettuare il pagamento. Dopo un controllo di conformità dei dati da parte di un operatore All Ways, l’utente sarà abilitato a noleggiare i veicoli presenti in città.

«La mobilità e le nostre abitudini stanno cambiando radicalmente, sempre di più ci stiamo spostando verso un’economia condivisa e sostenibile; il successo ottenuto a Parma ne è una dimostrazione. In soli 3 anni più di 8.000 utenti si sono registrati al nostro servizio e abbiamo registrato oltre 75.000 noleggi e 850.000 chilometri percorsi. Siamo lieti di poter offrire anche a Bergamo e ai suoi cittadini un servizio perfettamente in linea con questa nuova idea di mobilità, attraverso un sistema innovativo e accessibile a chiunque», afferma Maurizio Pace, titolare e fondatore di All Ways.

«Ringraziamo il Comune ed in particolare l’assessore comunale alla Mobilità, Stefano Zenoni per la fiducia dimostrata verso il nostro servizio. L’obiettivo è agevolare gli spostamenti quotidiani e nel contempo favorire l’utilizzo di veicoli in condivisione con motorizzazioni di ultima generazione, a fronte di una riduzione del parco auto circolante di veicoli privati, generalmente più inquinanti» - aggiunge Odoardo Decarolis, Operation Manager di All ways.