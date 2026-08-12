Bergamo, all’Esselunga la raccolta differenziata delle capsule del caffè
LA NOVITÀ. È possibile riciclarle anche al Centro di via Goltara e, dal 21 settembre, in quello di via Cremasca.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
A Bergamo, nei punti vendita Esselunga, sono stati posizionati dei contenitori per la raccolta differenziata delle capsule del caffè, grazie a un progetto in collaborazione con Aprica e il Comune. È possibile conferire le capsule anche al Centro di raccolta differenziata di via Goltara e, dal 21 settembre, anche al nuovo Centro di via Cremasca.
Si ottiene compost fertilizzante
Le capsule, di ogni marca, di plastica o di alluminio, possono essere raccolte per avviarle al riciclo, grazie a cui si potrà ottenere un compost fertilizzante dal caffè contenuto al loro interno, mentre plastica e alluminio verranno riciclati nelle rispettive filiere.
«I cittadini potranno così evitare di conferire le capsule nei sacchi dell’indifferenziato», sottolinea Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica: «Un servizio capillare e accessibile, he può trasformare volumi importanti di rifiuto in risorse preziose da non sprecare».
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