Bergamo, all’Esselunga la raccolta differenziata delle capsule del caffè

A Bergamo, nei punti vendita Esselunga, sono stati posizionati dei contenitori per la raccolta differenziata delle capsule del caffè, grazie a un progetto in collaborazione con Aprica e il Comune. È possibile conferire le capsule anche al Centro di raccolta differenziata di via Goltara e, dal 21 settembre, anche al nuovo Centro di via Cremasca.