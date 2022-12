Bergamo, aperti i nuovi bagni pubblici in via Tiraboschi

Aprono sabato 3 dicembre i nuovi bagni pubblici in via Tiraboschi, a pochi passi da Porta Nuova, in una delle zone di maggiore affluenza e passaggio della città: una scelta di civiltà, spiega il Comune di Bergamo, che viene incontro a una esigenza particolarmente sentita anche in previsione di un ulteriore incremento futuro di flussi turistici in città. La nuova struttura trova spazio nel retro del Palazzo Uffici del Comune di Bergamo, dove anni fa si trovavano alcuni uffici di Atb e successivamente del Comune di Bergamo, entrambi poi trasferiti altrove.