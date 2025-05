Bergamo, aperto l’ampliamento dell’area giochi al parco della Trucca

Le novità al parco della Trucca

Alla Trucca, quindi, la teleferica, due altalene e una struttura per l’arrampicata. Spazi per un totale di 340 metri quadrati, che si aggiungono ai 400 già esistenti, ampliando e rendendo più funzionale l’area giochi. La pavimentazione è stata realizzata in ghiaia antitrauma per garantire la massima sicurezza.