Bergamo, approvato il progetto di fattibilità per il restauro di San Michele all’Arco

La storia di San Michele all’Arco

L’ingresso di San Michele all’Arco

L’ex chiesa, all’angolo tra piazza Vecchia e via Rivola, è di proprietà del Comune dal 2019 e la sua storia è profondamente intrecciata a quella della città e della stessa Biblioteca: la tradizione - spiega il Comune di Bergamo - ne colloca le origini in età antichissima, attorno al 300 d.C., mentre le fonti documentarie la citano già tra IX e X secolo. Nel corso dei secoli la chiesa è stata sede di vicinia civile e religiosa, luogo di culto, spazio legato alla trasformazione dell’area di Piazza Vecchia e del Palazzo Nuovo e, dal secondo dopoguerra, parte funzionale della Biblioteca Angelo Mai. Nel 1955 la Curia Vescovile dispose infatti la riduzione a uso profano della chiesa e, nello stesso anno, gli spazi furono concessi al Comune per ospitare i fondi bibliografici, avviando il percorso che avrebbe portato San Michele all’Arco a diventare sede dell’emeroteca.