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Cronaca / Bergamo Città Martedì 06 Ottobre 2026

Bergamo, asse ciclabile: dalla Grumellina a San Tomaso. Ecco il nuovo tratto

IL PROGETTO. L'intervento, approvato dalla Giunta per 210mila euro,collegherà via Guerrazzi a via Calvetti, dando continuità alla pista.

Lettura 1 min.
Bergamo, asse ciclabile: dalla Grumellina a San Tomaso. Ecco il nuovo tratto
Il tratto di via Guerrazzi, dove si innesterà la ciclabile

Un nuovo tratto ciclopedonale collegherà via Guerrazzi a via Calvetti a Bergamo, dando continuità a un percorso che oggi si interrompe e completando un tassello dell’asse ciclabile Grumellina-San Tomaso. La Giunta Carnevali ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, per un investimento di 210mila euro, previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

Il progetto prevede un percorso in sede propria lungo circa 255 metri e largo tre metri, destinato prevalentemente a pedoni e bici. Viene anche garantito il passaggio saltuario e regolamentato dei mezzi di servizio e manutenzione diretti ai fondi dei frontisti, agli orti urbani esistenti e all’infrastruttura di telecomunicazioni presenti nell’area. Il nuovo collegamento consentirà in particolare di superare l’attuale interruzione della ciclopedonale in corrispondenza del civico 4L di via Guerrazzi e raggiungere via Calvetti, utilizzando in parte un tracciato sterrato di circa 170 metri già oggi percorso a piedi e in bici. La soluzione scelta è stata individuata, tra le due alternative studiate, perché evita le interferenze con il reticolo idrico intubato di Oriolo Grasso e San Tomaso, riduce la necessità di opere complementari e presenta una minore complessità dal punto di vista delle procedure espropriative.

Le caratteristiche del percorso

La ciclopedonale sarà realizzata con pavimentazione in calcestruzzo drenante e sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione con apparecchi Led ad alta efficienza. Sono inoltre previsti un tratto di barriera in legno nell’area adiacente al parcheggio di via Guerrazzi a delimitazione della proprietà privata e relativa segnaletica. Una volta completata la progettazione esecutiva e conclusa la procedura per l’affidamento dei lavori, il cantiere avrà una durata di circa 10 settimane. «Andiamo a risolvere una discontinuità della rete ciclopedonale: oggi il percorso arriva in via Guerrazzi e si interrompe, mentre il nuovo tratto permetterà di proseguire fino a via Calvetti. È un’opera di dimensioni contenute, ma importante per rendere più continuo e sicuro un collegamento già utilizzato e inserirlo in un asse più ampio tra San Tomaso e la Grumellina», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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