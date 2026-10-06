Bergamo, asse ciclabile: dalla Grumellina a San Tomaso. Ecco il nuovo tratto

Il progetto prevede un percorso in sede propria lungo circa 255 metri e largo tre metri , destinato prevalentemente a pedoni e bici. Viene anche garantito il passaggio saltuario e regolamentato dei mezzi di servizio e manutenzione diretti ai fondi dei frontisti, agli orti urbani esistenti e all’infrastruttura di telecomunicazioni presenti nell’area. Il nuovo collegamento consentirà in particolare di superare l’attuale interruzione della ciclopedonale in corrispondenza del civico 4L di via Guerrazzi e raggiungere via Calvetti , utilizzando in parte un tracciato sterrato di circa 170 metri già oggi percorso a piedi e in bici. La soluzione scelta è stata individuata, tra le due alternative studiate, perché evita le interferenze con il reticolo idrico intubato di Oriolo Grasso e San Tomaso, riduce la necessità di opere complementari e presenta una minore complessità dal punto di vista delle procedure espropriative.

Le caratteristiche del percorso

La ciclopedonale sarà realizzata con pavimentazione in calcestruzzo drenante e sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione con apparecchi Led ad alta efficienza. Sono inoltre previsti un tratto di barriera in legno nell’area adiacente al parcheggio di via Guerrazzi a delimitazione della proprietà privata e relativa segnaletica. Una volta completata la progettazione esecutiva e conclusa la procedura per l’affidamento dei lavori, il cantiere avrà una durata di circa 10 settimane. «Andiamo a risolvere una discontinuità della rete ciclopedonale: oggi il percorso arriva in via Guerrazzi e si interrompe, mentre il nuovo tratto permetterà di proseguire fino a via Calvetti. È un’opera di dimensioni contenute, ma importante per rendere più continuo e sicuro un collegamento già utilizzato e inserirlo in un asse più ampio tra San Tomaso e la Grumellina», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.