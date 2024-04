Bergamo Brescia 2023: bando pubblico per iniziative in continuità con la Capitale della cultura

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici finalizzati alla organizzazione di iniziative e manifestazioni che rappresentino continuità con le esperienze progettuali di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. L’avviso è rivolto a Società legalmente costituite, ditte individuali, Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni non partecipati che non abbiano fini di lucro, o che comunque attuino le iniziative per cui presentano domanda di contributo senza fini di lucro, e che siano formalmente costituiti o in grado di documentare una continuità di attività dal 01/01/2022.

I contributi saranno assegnati ed erogati esclusivamente per le attività che si svolgono nel periodo 01/01/2024 – 30/09/2024, nel territorio del Comune di Bergamo, e rispondono a principi e indirizzi generali e specifici. In particolare, per principi e indirizzi generali si intende: l’attinenza ai piani, programmi e progetti dell’Amministrazione Comunale o comprovata rilevanza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della città; la rappresentatività del soggetto proponente; la congruità del rapporto tra il costo dell’iniziativa e i risultati ipotizzati in termini di partecipazione: nella domanda di contributo dovranno essere esplicitati gli indicatori di risultato considerati rilevanti e il sistema di monitoraggio.

I principi e gli indirizzi specifici si riferiscono invece al legame tra l’attuale progettualità e quanto definito in occasione dell’anno della Capitale, cioè:

- coerenza con l’obiettivo «Crescere insieme» delineato nel dossier BgBs23 La città illuminata e con le progettualità che ne rappresentano la legacy. Le richieste di contributo dovranno evidenziare la correlazione con le aree di progettazione descritte nella parte 4 del dossier: la cultura come cura; la città che inventa; la città natura; la città dei tesori nascosti;

- continuità progettuale con iniziative inserite nel palinsesto BgBs23 nell’anno 2023;

- replicabilità dell’iniziativa nel tempo e in altri spazi/luoghi.

Saranno inoltre tenuti in considerazione i seguenti criteri preferenziali: iniziative frutto di collaborazioni e partenariati definiti già in fase di predisposizione del progetto; iniziative frutto di partenariati con realtà attive nella città di Brescia e che contemplano azioni sia a Bergamo sia a Brescia; iniziative frutto di partenariati internazionali. Il contributo attribuito alle iniziative ritenute meritevoli di sostegno economico non può essere superiore al 90% del disavanzo tra le spese sostenute e le entrate conseguite né superiore al 50% del valore del progetto. Il valore massimo del contributo include anche la riduzione o l’azzeramento tariffario per gli spazi concessi dal Comune e per l’occupazione suolo pubblico. In sede di calcolo del disavanzo le risorse proprie non verranno calcolate come entrate.