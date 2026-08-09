Bergamo, bus Atb finisce in una buca e resta bloccato per un’ora e mezza

Un bus Atb è rimasto bloccato per circa un’ora e mezza nel pomeriggio di domenica 9 agosto in via Isabello, a Bergamo, dopo essere entrato per errore nella strada arrivando da via Averara. Durante la manovra una delle ruote è finita in una buca e il mezzo non è più riuscito a muoversi.

I passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti su un altro autobus, mentre l’autista ha richiesto l’intervento dell’autogru di Atb per liberare il veicolo. L’episodio ha comportato la chiusura di via Isabello e via Rosa dalle 14.30 alle 16.

Intorno alle 15.40 una pattuglia della Polizia locale, transitando in via Isabello, ha notato l’autogru e si è fermata per regolare la viabilità. Nella strada è presente un cantiere di Strade Verdi che ha comportato un restringimento della carreggiata.