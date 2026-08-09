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Cronaca / Bergamo Città Domenica 09 Agosto 2026

Bergamo, bus Atb finisce in una buca e resta bloccato per un’ora e mezza

L’INCIDENTE. Il mezzo era entrato per errore in via Isabello da via Averara a Bergamo. Passeggeri trasferiti su un altro autobus e strada chiusa fino alle 16 di domenica 9 agosto.

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Bergamo, bus Atb finisce in una buca e resta bloccato per un’ora e mezza
Sui social l’immagine del bus Atb bloccato in via Isabello a Bergamo

Un bus Atb è rimasto bloccato per circa un’ora e mezza nel pomeriggio di domenica 9 agosto in via Isabello, a Bergamo, dopo essere entrato per errore nella strada arrivando da via Averara. Durante la manovra una delle ruote è finita in una buca e il mezzo non è più riuscito a muoversi.

I passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti su un altro autobus, mentre l’autista ha richiesto l’intervento dell’autogru di Atb per liberare il veicolo. L’episodio ha comportato la chiusura di via Isabello e via Rosa dalle 14.30 alle 16.

Intorno alle 15.40 una pattuglia della Polizia locale, transitando in via Isabello, ha notato l’autogru e si è fermata per regolare la viabilità. Nella strada è presente un cantiere di Strade Verdi che ha comportato un restringimento della carreggiata.

Sui social alcuni residenti hanno inoltre segnalato che si tratterebbe del secondo autobus rimasto incastrato nello stesso punto nel giro di una settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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