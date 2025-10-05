Bergamo, cammino giubilare per portare in città «parole di Speranza»

«Parole di speranza»

Durante il percorso saranno proposti momenti di riflessione e testimonianze in diverse forme espressive: musica, letture, danze ed esibizioni, toccando i temi della cura, della mondialità, dell’educazione, della famiglia e della cultura, ambiti nei quali la speranza trova radici e futuro.

Il percorso

Saranno toccati luoghi significativi della città, a partire da Casa Amoris Laetitia in via Morelli (alle 15). Qui un momento musicale con il gruppo «Evergreen», per la Terra esistenziale Prossimità e cura, verranno portate le testimonianze dalla nuova casa «Marina Lerma». Da via Morelli si proseguirà verso piazzale Alpini, con la musica country del gruppo «Hazzard»; per la Terra esistenziale Vita sociale e mondialità, ci saranno testimonianze del Servizio Esodo del Patronato San Vincenzo che opera in Stazione. Terza tappa all’oratorio di Sant’Anna i balli dei Cre mentre per la Terra esistenziale Famiglia e educazione ci sarà un «Tributo agli Strabalù» e la testimonianza dei genitori di Luca, Matteo e Francesco. Ci si sposterà poi al Quadriportico del Sentierone dove per la Terra esistenziale Cultura e comunicazione, si terrà la lettura di testi sul tema della speranza, anche scritti da chi vive l’esperienza del carcere, accompagnati dalla musica degli ottoni del Conservatorio.