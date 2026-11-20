Nuova vita per il cuore storico di Campagnola. Venerdì 20 novembre è stata inaugurata la piazza riqualificata del quartiere di Bergamo, al termine di un intervento del Comune da 1 milione e 210mila euro. Il progetto ha ridisegnato gli spazi attorno alla chiesa di San Giovanni Battista, al Monumento al Valore Alpino e alle attività commerciali, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e vivibilità.

Campagnola, rifatti il sagrato e gli spazi pubblici

Il sagrato della chiesa, documentata già nel 1575, è stato rinnovato con una pavimentazione in acciottolato e arenaria di Sarnico. Riqualificata anche l’area del monumento agli Alpini, con nuove pavimentazioni e illuminazione dedicata. Sistemati gli spazi davanti al bar Borgo Storico e installati nuovi arredi urbani.

Bergamo, inaugurata la nuova piazza di Campagnola dopo lavori da 1,21 milioni: passerella sulla Morla, sagrato rinnovato e più sicurezza.

(Foto di Yuri Colleoni)

Nuova passerella sulla Morla e attraversamenti più sicuri

Tra le principali novità c’è la passerella ciclopedonale larga circa 3,5 metri lungo la Morla, che collega la parte sud del quartiere al sagrato. Ampliato anche il marciapiede sul ponte esistente. Realizzati attraversamenti pedonali più visibili e illuminati, rampe per eliminare le barriere architettoniche e semafori con segnalazioni acustiche. Modificato inoltre l’incrocio per agevolare il passaggio degli autobus diretti all’aeroporto. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Elena Carnevali, l’assessore Ferruccio Rota e l’ex assessore Marco Brembilla.