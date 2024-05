Bergamo, cantiere di tre giorni in via Lunga per realizzare uno spartitraffico

Un cantiere di tre giorni si apre mercoledì 8 maggio in via Lunga, tra la fiera di Bergamo e il Comune di Seriate: i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo interverranno – dalle 7.30 alle 17, da mercoledì 8 maggio a venerdì 10 maggio – per realizzare un’isola rialzata spartitraffico, per migliorare la sicurezza nella curva e in uscita dalla rotatoria collegata alla viabilità interna della Fiera di via Lunga.