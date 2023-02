Bergamo capitale anche dell’accoglienza e della pulizia. Ecco i nuovi mezzi di Aprica

Capitale della Cultura ma anche della gentilezza , del rispetto e della pulizia . Il Comune di Bergamo vuole restituire ai tanti visitatori l’immagine di una città bella e in ordine. E lo fa tramite l’impegno concreto e quotidiano di Aprica , realtà che gestisce la raccolta dei rifiuti , la pulizia delle strade e altre operazioni per l’igiene e il decoro del capoluogo. In vista del 2023 sono state intensificate le attività nelle due città protagoniste della Capitale, Bergamo e Brescia . E lanciata una campagna di comunicazione e sensibilizzazione presentata a Palazzo Frizzoni . Il risultato sono una serie di buone pratiche (verso il prossimo e l’ambiente) «incise» sui nuovi mezzi di lavoro e divulgate tramite i social.