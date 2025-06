Bergamo celebra la Repubblica in piazza: premiati 12 cittadini e srotolato il Tricolore dalla Torre dei Caduti - Foto

Festa della Repubblica celebrata di nuovo in piazza Vittorio Veneto, questa mattina 2 giugno, come avviene ormai da tre anni in mezzo alla gente, nel cuore della città. Il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica è stato festeggiato alla presenza di molte autorità che hanno fatto da cornice alla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte del Prefetto Luca Rotondi, e alla premiazione dei 12 insigniti dell’Onorificenza al Merito della Repubblica. Presenti le più alte cariche istituzionali della città, dal sindaco Elena Carnevali al Vescovo Francesco Beschi.