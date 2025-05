Festa della Repubblica: i nomi dei 12 bergamaschi insigniti da Mattarella

Cerimonia in piazza Vittorio Veneto

La giornata di lunedì 2 giugno prenderà il via alle 10 in Piazza Vittorio Veneto con la cerimonia dell’Alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno nazionale e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Durante la cerimonia si terrà la consegna delle onorificenze «Al Merito della Repubblica Italiana» – a 12 cittadini bergamaschi insigniti dal Capo dello Stato. Verranno insigniti i cavalieri Franco Acerbis (imprenditore, fondatore dell’azienda Acerbis, con sede ad Albino), Fabiola Bologna (ex parlamentare e medico neurologo all’ospedale Papa Giovanni XXIII), Fulvio Brevi (ex carabiniere), Alessandro Carminati, Enzo Catellani (imprenditore, fondatore dell’azienda Catellani&Smith), Francesco Antonio Delli Colli, Domenico Marino, Stefano Marcandelli, Bruno Pagani, don Cristiano Re (delegato vescovile per la Vita sociale e la Mondialità) e Costantino Valli. Il nuovo ufficiale insignito è Giuseppe Leoni, imprenditore nel settore della ristorazione.