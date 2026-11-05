Bergamo, condannato per tentato omicidio: espulso alla frontiera

Sei cittadini stranieri accompagnati nei Centri di permanenza per i rimpatri e uno espulso alla frontiera. È il bilancio dell’attività della polizia di Stato di Bergamo tra il 26 ottobre e il 3 novembre. Secondo quanto riferito dalla Questura, gli interventi hanno riguardato persone irregolari sul territorio nazionale, con precedenti penali e, in diversi casi, già destinatarie di provvedimenti di espulsione rimasti ineseguiti.

I trasferimenti nei Cpr

L’ultimo accompagnamento risale al 3 novembre: un cittadino marocchino è stato trasferito nel Cpr di Caltanissetta dopo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. A suo carico risultano precedenti per rapina, furto aggravato, lesioni aggravate, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il questore aveva già emesso nei suoi confronti un avviso orale e un foglio di via da Albano Sant’Alessandro.

Tra il 26 e il 28 ottobre altri cinque uomini erano stati accompagnati nei Cpr di Gorizia, Roma e Milano: due senegalesi, un dominicano e due nigeriani. Tra i reati indicati dalla Questura figurano rapina, estorsione, truffa, maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale. I due cittadini nigeriani erano già destinatari di espulsioni rimaste ineseguite. Per uno era intervenuto anche il diniego della protezione internazionale.

L’espulsione dall’aeroporto di Orio