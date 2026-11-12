Bergamo, controlli nei market etnici: sequestrati 1.688 chili di alimenti e multe per 100mila euro

È il bilancio dei controlli straordinari sulla sicurezza alimentare effettuati martedì 10 novembre a Bergamo dai carabinieri della compagnia cittadina e del Nucleo Tutela Agroalimentare, insieme al personale dell’Ats.

Le ispezioni hanno interessato tre esercizi commerciali e market etnici del capoluogo, facendo emergere gravi irregolarità igienico-sanitarie, carenze nella tracciabilità degli alimenti e violazioni delle norme sull’etichettatura.

Carne senza tracciabilità e gravi carenze igieniche

Nel primo esercizio è stata disposta la sospensione dell’attività di macelleria per condizioni igieniche critiche: sangue essiccato, sporcizia diffusa e condensa che gocciolava dal soffitto sulla carne fresca. Accertata anche l’assenza della notifica sanitaria per la lavorazione delle carni. Sono stati avviati allo smaltimento 80 chili di carne e pesce e sequestrati 760 chili di prodotti con etichette irregolari, per un valore di 2.500 euro.

Pesce senza documenti e una seconda macelleria chiusa

Nel secondo negozio sono stati sequestrati 170 chili di prodotti ittici privi di documentazione sulla provenienza e smaltiti altri 10 chili di pesce deteriorato dalle «bruciature da freddo». Nel terzo esercizio è scattata la chiusura immediata del reparto macelleria, privo della Scia sanitaria e caratterizzato da gravi carenze igieniche, ragnatele e cavi elettrici esposti.

Sequestrati 496 chili di carne e pesce senza tracciabilità, 140 chili di spezie, farine e riso confezionati irregolarmente e altri 32 chili di alimenti con etichette non conformi. Disposta anche una segnalazione al Suap di Bergamo per i provvedimenti di competenza.