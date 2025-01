Bergamo cresce ancora: superata quota 122 mila residenti nel 2024. Aumentano i nuclei monocomponente o a due persone

Nascite in flessione

Meno decessi

I flussi entrata-uscita

Residenti stranieri in aumento

Tra i nuclei monocomponente, oltre il 13%, pari a 3.793 persone, vive in coabitazione con altre famiglie; gli anziani che vivono soli (nuclei monocomponente e non in coabitazione) rappresentano una categoria di particolare attenzione: sono 6.079 nella fascia 65-79 e 4.447 over 80

Crescono i nuclei familiari

I dati rivelano inoltre una lieve crescita nel numero complessivo di nuclei familiari, che passano a 60.621 del 2024 rispetto ai 60.272 del 2023, in particolare dei nuclei composti dai nuclei monocomponente (28.934 nel 2024 rispetto i 28.562 del 2023) e da quelli formati da due persone (15.312 nel 2024 rispetto ai 15.240 del 2023), dati che si confermano una realtà significativa in città.

Tra i nuclei monocomponente, oltre il 13%, pari a 3.793 persone, vive in coabitazione con altre famiglie; gli anziani che vivono soli (nuclei monocomponente e non in coabitazione) rappresentano una categoria di particolare attenzione: sono 6.079 nella fascia 65-79 e 4.447 over 80.