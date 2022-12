Bergamo-Dalmine con i bus elettrici: il progetto accelera

Primo step superato per l’E-Brt, il collegamento ad alta frequenza con autobus elettrici tra Bergamo, Dalmine e Verdellino. Un «sentiero dell’innovazione» lungo 29,2 km per connettere la stazione ferroviaria del capoluogo con il polo universitario di Dalmine e il centro scientifico del Kilometro Rosso. Quindici mezzi, dal design futuristico e dalle ampie vetrate, abbatteranno tempi di percorrenza e inquinamento . La Conferenza dei servizi in Provincia sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (in pratica il preliminare) si è chiusa col «semaforo verde» degli enti interessati (tra cui Regione e una decina di Comuni coinvolti dalla nuova linea), che hanno presentato una serie di osservazioni. Il passaggio permette ad Atb - che dovrà attuare l’infrastruttura - di procedere con le fasi successive. «Entro la fine dell’anno – conferma il direttore generale Liliana Donato – pubblicheremo il bando di gara per l’appalto integrato complesso.