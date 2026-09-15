Bergamo, dopo rapina e furto viola le prescrizioni: in carcere 39enne

Un uomo di 39 anni originario della Costa d’Avorio è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza emessa l’8 settembre dalla Corte d’Appello di Brescia, in sostituzione del divieto di dimora nel comune di Bergamo e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui era sottoposto. Prescrizioni violate più volte, come riscontrato dalle forze dell’ordine.

La rapina in un supermercato

La vicenda ha avuto inizio nel dicembre del 2025, quando l’uomo era stato tratto in arresto dagli agenti della Questura di Bergamo per una rapina impropria in un supermercato: dopo aver sottratto merce dagli scaffali, riferiscono i carabinieri, aveva spintonato un addetto alla sicurezza provocandogli lesioni per cui s’erano rese necessari dieci giorni di prognosi. Per questo era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma nei mesi successivi avrebbe più volte disatteso le prescrizioni.

Il furto in un negozio