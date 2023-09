Bergamo, due pedoni investiti da un’auto in via Zanica

Due pedoni sono stati investiti da un’auto lunedì 4 settembre a Bergamo, in via Zanica. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13, all’altezza del civico 14. Secondo le prime informazioni disponibili, due uomini di 33 e 48 anni stavano attraversando quando sono stati investiti da una Mercedes condotta da un sessantenne che viaggiava in direzione del centro cittadino.

Per i soccorsi sono arrivate due ambulanze e un’automedica del 118. I due feriti, entrambi coscienti, sono stati portati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le cure del caso: più grave, in codice rosso, il 48enne, in codice giallo il 33enne. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Non è chiaro al momento se i due stessero attraversando sulle strisce pedonali.