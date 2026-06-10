Bergamo, entro inizio luglio torna il doppio senso in via San Tomaso

Doppia boccata d’ossigeno per la viabilità del quartiere di San Tomaso, da mesi sotto pressione per i cantieri ferroviari, tra chiusure e deviazioni. Il Comune ha annunciato il ritorno del «doppio senso di marcia in via San Tomaso tra la fine giugno e i primi di luglio» e «la riapertura al transito pedonale del sottopasso ferroviario di via Ruspini, entro fine giugno».

«Un passo per alleggerire il traffico»

La prima novità riguarda via San Tomaso, a senso unico verso via San Bernardino dallo scorso ottobre proprio a causa dei lavori ferroviari. «La prospettiva di una prima riapertura ad agosto di parte del sottopasso verso il centro del ponte di San Bernardino a cura di Rfi, la chiusura estiva delle scuole con un minor traffico e alcune valutazioni legate alla sicurezza ci inducono a ripristinare il doppio senso e togliere le modifiche temporanee - spiega Berlanda -. È un passo per alleggerire le criticità al traffico, che hanno costretto molti residenti e cittadini a percorsi alternativi. Auspico che Rfi rispetti il nuovo cronoprogramma: in autunno è prevista la riapertura di parte del passaggio sotto il ponte di via San Bernardino, in uscita dalla città, mentre la piena normalità arriverà con la riapertura di tutte le corsie, a inizio 2027».