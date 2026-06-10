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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 10 Giugno 2026

Bergamo, entro inizio luglio torna il doppio senso in via San Tomaso

LE NOVITÀ. Le misure del Comune per alleggerire la viabilità: in via Ruspini il sottopasso pedonale riaprirà a fine mese.

Lettura 1 min.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Bergamo, entro inizio luglio torna il doppio senso in via San Tomaso
Via San Tomaso
(Foto di Agazzi)

Doppia boccata d’ossigeno per la viabilità del quartiere di San Tomaso, da mesi sotto pressione per i cantieri ferroviari, tra chiusure e deviazioni. Il Comune ha annunciato il ritorno del «doppio senso di marcia in via San Tomaso tra la fine giugno e i primi di luglio» e «la riapertura al transito pedonale del sottopasso ferroviario di via Ruspini, entro fine giugno».

Le novità seguono il nuovo cronoprogramma di Rfi (Rete ferroviaria italiana) per il raddoppio della linea Bergamo-Ponte, slittato di circa un anno rispetto alle previsioni iniziali, con conclusione stimata a fine 2027. «Da mesi chiediamo che le principali interferenze viabilistiche vengano risolte il prima possibile – spiega l’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda – affinché i disagi per la popolazione non si prolunghino oltre il necessario».

«Un passo per alleggerire il traffico»

La prima novità riguarda via San Tomaso, a senso unico verso via San Bernardino dallo scorso ottobre proprio a causa dei lavori ferroviari. «La prospettiva di una prima riapertura ad agosto di parte del sottopasso verso il centro del ponte di San Bernardino a cura di Rfi, la chiusura estiva delle scuole con un minor traffico e alcune valutazioni legate alla sicurezza ci inducono a ripristinare il doppio senso e togliere le modifiche temporanee - spiega Berlanda -. È un passo per alleggerire le criticità al traffico, che hanno costretto molti residenti e cittadini a percorsi alternativi. Auspico che Rfi rispetti il nuovo cronoprogramma: in autunno è prevista la riapertura di parte del passaggio sotto il ponte di via San Bernardino, in uscita dalla città, mentre la piena normalità arriverà con la riapertura di tutte le corsie, a inizio 2027».

Entro fine mese riaprirà il sottopasso pedonale di via Ruspini-Caprera, chiuso da mesi per il rischio di caduta di materiali da una palazzina privata. «Scaduti i termini per l’intervento del proprietario, sarà il Comune a realizzare una struttura protettiva, con un intervento da 30mila euro - sottolinea Berlanda -. Realizzeremo un corridoio protetto che consentirà il passaggio dei pedoni, in sicurezza, ricucendo il quartiere. Per il ritorno del traffico veicolare, invece, serviranno tempi più lunghi e una soluzione definitiva legata al futuro dell’edificio».

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