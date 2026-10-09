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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 09 Ottobre 2026

Bergamo, già ripulito il murale delle Orobie al rondò delle Valli

IL CASO. L’opera, appena inaugurata, era stata imbrattata con scritte no-vax nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, già ripulito il murale delle Orobie al rondò delle Valli
Il murale delle Orobie al rondò delle Valli, già ripulito

Bergamo

«Il murale di Lidia Cao realizzato per il “Mura” festival è tornato a splendere», annuncia sui social Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, ambiente e verde del Comune di Bergamo.

Il murale, sul cavalcavia del rondò delle Valli, era stato imbrattato con scritte no-vax nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre. Un’opera inaugurata solo qualche giorno prima, come biglietto da visita della Bergamasca: impresse sulla parete in ingresso in città dalla Valle Seriana, a Redona, ci sono le Orobie e le Cascate del Serio. Una ragazza, di spalle, e due cani contemplano sereni il panorama, trasmettendo un senso di pace.

«Poco rispetto del bene comune»

«Gli atti vandalici - sottolinea Ruzzini - sono un dispendio di energia e risorse. Gli operatori Aprica impegnati con decappante e idropulitrici sono stati sottratti alla cura di altri quartieri della città. Inoltre, pulire con idropulitrice, comporta un notevole spreco di acqua. Ma ciò che fa male è soprattutto la mancanza di rispetto nei confronti del bene comune e, in questo caso, anche dell’arte, a pochi giorni dalla realizzazione dell’opera».

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