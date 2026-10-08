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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 08 Ottobre 2026

Rondò della Valli, già imbrattato il nuovo murale delle Orobie di Lidia Cao

VANDALISMO. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del Festival «Mura» per abbellire il muro del sovrappasso e coprire scritte no-vax. Le stesse scritte sono ricomparse sopra l’opera nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.

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Rondò della Valli, già imbrattato il nuovo murale delle Orobie di Lidia Cao
Il grande murale di Lidia Cao realizzato al rondò delle Valli nell’ambito del Mura Festival

Bergamo

Il murale dell’artista spagnola Lidia Cao al rondò delle Valli realizzato per il festival di street art «Mura» solo qualche giorno fa, è stato vandalizzato da scritte no-vax, le stesse che erano state coperte dall’opera.

Rondò della Valli, già imbrattato il nuovo murale delle Orobie di Lidia Cao
Il nuovo murale di Lidia Cao imbrattato nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre al Rondo delle Valli a Bergamo
(Foto di Facebook)

La segnalazione e la foto è apparsa nella mattinata di giovedì 8 ottobre sul gruppo Facebook «Sei di Redona se...» postato da Barbara Barbieri con il laconinico commento: «È durato solo una settimana».

È infatti solo di qualche giorno fa la presentazione del progetto e la realizzazione dell’opera nell’’ambito del Festival di street art «Mura». Impresse sulla parete in ingresso in città dalla Valle Seriana, a Redona, ci sono le Orobie e le Cascate del Serio. Una ragazza, di spalle, e due cani contemplano sereni il panorama.

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