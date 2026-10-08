Rondò della Valli, già imbrattato il nuovo murale delle Orobie di Lidia Cao

Il murale dell’artista spagnola Lidia Cao al rondò delle Valli realizzato per il festival di street art «Mura» solo qualche giorno fa, è stato vandalizzato da scritte no-vax, le stesse che erano state coperte dall’opera.

Il nuovo murale di Lidia Cao imbrattato nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre al Rondo delle Valli a Bergamo

(Foto di Facebook) La segnalazione e la foto è apparsa nella mattinata di giovedì 8 ottobre sul gruppo Facebook «Sei di Redona se...» postato da Barbara Barbieri con il laconinico commento: «È durato solo una settimana».