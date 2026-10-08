Rondò della Valli, già imbrattato il nuovo murale delle Orobie di Lidia Cao
VANDALISMO. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del Festival «Mura» per abbellire il muro del sovrappasso e coprire scritte no-vax. Le stesse scritte sono ricomparse sopra l’opera nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Il murale dell’artista spagnola Lidia Cao al rondò delle Valli realizzato per il festival di street art «Mura» solo qualche giorno fa, è stato vandalizzato da scritte no-vax, le stesse che erano state coperte dall’opera.
La segnalazione e la foto è apparsa nella mattinata di giovedì 8 ottobre sul gruppo Facebook «Sei di Redona se...» postato da Barbara Barbieri con il laconinico commento: «È durato solo una settimana».
È infatti solo di qualche giorno fa la presentazione del progetto e la realizzazione dell’opera nell’’ambito del Festival di street art «Mura». Impresse sulla parete in ingresso in città dalla Valle Seriana, a Redona, ci sono le Orobie e le Cascate del Serio. Una ragazza, di spalle, e due cani contemplano sereni il panorama.
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