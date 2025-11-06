Bergamo, in centro torna la giostra di Natale

Alle prime luci del mattino, i tecnici hanno iniziato a montare la struttura colorata che, di anno in anno, porta con sé un piccolo pezzo di infanzia bergamasca. I cavalli bianchi, i leoni dorati, le carrozze e le musiche d’altri tempi: tutto tornerà presto a girare, a ritmo di valzer, sotto lo sguardo affettuoso di chi – da bambino o da genitore – sa che Natale a Bergamo non comincia davvero finché la giostra non riprende a girare, come simbolo delle festività in città.

Dopo l’incendio del 2017, che l’aveva gravemente danneggiata, è rinata con nuovi cavalli in resina e un cuore ancora più luminoso. Ogni anno, la sua presenza in piazza segna l’inizio di un periodo fatto di luci, musica e sorrisi. Secondo i tecnici al lavoro in piazza, se il montaggio procederà senza intoppi, la giostra potrebbe aprire già questo weekend, pronta ad accogliere i primi bambini e le loro famiglie.

Tra pochi giorni, dunque, le lucine si accenderanno e i cavalli inizieranno a correre in tondo, regalando a tutti un piccolo assaggio di magia natalizia.