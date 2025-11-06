Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2025

Bergamo, in centro torna la giostra di Natale

PER I BAMBINI. Bergamo si prepara a indossare il suo abito più luminoso. Giovedì mattina 6 novembre, nel cuore della città, in piazza Vittorio Veneto, sono cominciati i lavori per installare la storica giostra dei cavalli, quella che da trent’anni accompagna grandi e piccini nel tempo incantato del Natale.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice
Il montaggio della giostra
Il montaggio della giostra
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Alle prime luci del mattino, i tecnici hanno iniziato a montare la struttura colorata che, di anno in anno, porta con sé un piccolo pezzo di infanzia bergamasca. I cavalli bianchi, i leoni dorati, le carrozze e le musiche d’altri tempi: tutto tornerà presto a girare, a ritmo di valzer, sotto lo sguardo affettuoso di chi – da bambino o da genitore – sa che Natale a Bergamo non comincia davvero finché la giostra non riprende a girare, come simbolo delle festività in città.

Dopo l’incendio del 2017, che l’aveva gravemente danneggiata, è rinata con nuovi cavalli in resina e un cuore ancora più luminoso. Ogni anno, la sua presenza in piazza segna l’inizio di un periodo fatto di luci, musica e sorrisi. Secondo i tecnici al lavoro in piazza, se il montaggio procederà senza intoppi, la giostra potrebbe aprire già questo weekend, pronta ad accogliere i primi bambini e le loro famiglie.
Tra pochi giorni, dunque, le lucine si accenderanno e i cavalli inizieranno a correre in tondo, regalando a tutti un piccolo assaggio di magia natalizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Tempo libero
Vacanze
Vita quotidiana
Turismo
Lucia Cappelluzzo
Natale 2025