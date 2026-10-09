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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 09 Ottobre 2026

Bergamo, inaugurata la nuova palestra dell’Istituto Mamoli

LA NOVITÀ. Ultimati anche i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, inaugurata la nuova palestra dell’Istituto Mamoli
La nuova palestra dell’Istituto Caniana

Bergamo

L’Istituto superiore Caterina Caniana di Bergamo cambia volto. Nella mattinata di venerdì 9 ottobre sono state inaugurate una serie di opere realizzate dalla Provincia: la nuova palestra, la messa in sicurezza antisismica e l’efficientamento energetico, per un investimento complessivo di 5,9 milioni di euro.

La nuova palestra

La nuova palestra, che verrà utilizzata anche dall’Istituto Mamoli, ha una dimensione di 1.428 metri quadrati e consiste in una palestra, una palestrina, due spogliatoi per studenti con relativi servizi igienici, due spogliatoi per i docenti con bagni, locale infermeria, locali tecnici e ripostigli. Il tutto realizzato con sistemi in grado di minimizzare il fabbisogno energetico della struttura, in classe energetica «Nzeb».

Bergamo, inaugurata la nuova palestra dell’Istituto Mamoli
La nuova palestra dell’Istituto Caniana vista dall’esterno

Messa in sicurezza ed efficientamento

La messa in sicurezza antisismica è consistita nella messa in sicurezza della porzione centrale dell’edificio scolastico, distribuito su tre piani fuori terra contenente uffici, aule e laboratori. L’efficientamento energetico Nzeb ha riguardato il corpo edilizio ubicato a nord, di circa 2.400 mq distribuito su tre piani fuori terra e contenente 23 tra aule, laboratori e uno spazio per attività motoria. A questi interventi si aggiungono i lavori ancora in corso all’Istituto Mamoli di efficientamento energetico.

Bergamo, inaugurata la nuova palestra dell’Istituto Mamoli
Veduta aerea dell’area riqualificata

«Investiti oltre 9 milioni»

«Quest’ultimo intervento al Mamoli, che contiamo di terminare entro agosto 2027, porta a un investimento complessivo nel polo scolastico di Caniana e Mamoli di oltre 9 milioni di euro», sottolinea il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli. «Celebriamo un importante traguardo - aggiunge Umberto Valois, consigliere delegato all’Edilizia scolastica -. Teniamo molto ad essere qui oggi per questo momento formale di consegna di una scuola rinnovata, come stiamo facendo per tutti gli edifici scolastici nei quali la Provincia ha completato importanti opere di ristrutturazione, ampliamento ed efficientamento».

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