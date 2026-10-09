Bergamo, inaugurata la nuova palestra dell’Istituto Mamoli
LA NOVITÀ. Ultimati anche i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.Lettura 1 min.
Bergamo
L’Istituto superiore Caterina Caniana di Bergamo cambia volto. Nella mattinata di venerdì 9 ottobre sono state inaugurate una serie di opere realizzate dalla Provincia: la nuova palestra, la messa in sicurezza antisismica e l’efficientamento energetico, per un investimento complessivo di 5,9 milioni di euro.
La nuova palestra
La nuova palestra, che verrà utilizzata anche dall’Istituto Mamoli, ha una dimensione di 1.428 metri quadrati e consiste in una palestra, una palestrina, due spogliatoi per studenti con relativi servizi igienici, due spogliatoi per i docenti con bagni, locale infermeria, locali tecnici e ripostigli. Il tutto realizzato con sistemi in grado di minimizzare il fabbisogno energetico della struttura, in classe energetica «Nzeb».
Messa in sicurezza ed efficientamento
La messa in sicurezza antisismica è consistita nella messa in sicurezza della porzione centrale dell’edificio scolastico, distribuito su tre piani fuori terra contenente uffici, aule e laboratori. L’efficientamento energetico Nzeb ha riguardato il corpo edilizio ubicato a nord, di circa 2.400 mq distribuito su tre piani fuori terra e contenente 23 tra aule, laboratori e uno spazio per attività motoria. A questi interventi si aggiungono i lavori ancora in corso all’Istituto Mamoli di efficientamento energetico.
«Investiti oltre 9 milioni»
«Quest’ultimo intervento al Mamoli, che contiamo di terminare entro agosto 2027, porta a un investimento complessivo nel polo scolastico di Caniana e Mamoli di oltre 9 milioni di euro», sottolinea il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli. «Celebriamo un importante traguardo - aggiunge Umberto Valois, consigliere delegato all’Edilizia scolastica -. Teniamo molto ad essere qui oggi per questo momento formale di consegna di una scuola rinnovata, come stiamo facendo per tutti gli edifici scolastici nei quali la Provincia ha completato importanti opere di ristrutturazione, ampliamento ed efficientamento».
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