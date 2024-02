Bergamo, incidente con feriti sull’Asse interurbano. Traffico in tilt

Un incidente stradale è avvenuto sull’Asse interurbano poco prima delle 13 di venerdì 9 febbraio a Bergamo. Non risultano feriti gravi, ma la circolazione è andata in tilt. Lo scontro, avvenuto nella zona di Campagnola sulla carreggiata che da Seriate porta in città, ha coinvolto più veicoli, per un totale di 9 persone. Sul posto ambulanze e forze dell’ordine. Una lunga coda si è formata tra Seriate e Bergamo, in diminuzione dalle 15.