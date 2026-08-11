Bergamo, la polizia locale ritrova in poche ore le biciclette rubate a due minori

La polizia locale ha recuperato, nel giro di poche ore, due biciclette dal valore di circa 3mila euro rubate a due minori. restituendole ai legittimi proprietari. È successo sabato 8 agosto in via Taramelli: i giovani le avevano parcheggiate all’esterno di un esercizio commerciale, assicurandole con dispositivi antifurto.

L’operazione della polizia locale

I due ragazzi si sono rivolti a una pattuglia della polizia locale, che ha avviato le ricerche: fondamentali sono stati i gps installati sulle due biciclette. Gli agenti hanno potuto acquisire la posizione in tempo reale e si sono diretti verso via Quarenghi, trovando le biciclette all’interno di un esercizio commerciale, dove erano state appartate in una zona appartata.