Bergamo, la polizia locale ritrova in poche ore le biciclette rubate a due minori
L’OPERAZIONE. I giovani le avevano parcheggiate in via Taramelli. Grazie al gps e alle telecamere di sorveglianza sono state recuperate in via Quarenghi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
La polizia locale ha recuperato, nel giro di poche ore, due biciclette dal valore di circa 3mila euro rubate a due minori. restituendole ai legittimi proprietari. È successo sabato 8 agosto in via Taramelli: i giovani le avevano parcheggiate all’esterno di un esercizio commerciale, assicurandole con dispositivi antifurto.
L’operazione della polizia locale
I due ragazzi si sono rivolti a una pattuglia della polizia locale, che ha avviato le ricerche: fondamentali sono stati i gps installati sulle due biciclette. Gli agenti hanno potuto acquisire la posizione in tempo reale e si sono diretti verso via Quarenghi, trovando le biciclette all’interno di un esercizio commerciale, dove erano state appartate in una zona appartata.
Arrivati sul posto, i genitori dei due minori hanno immediatamente riconosciuto le biciclette. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dell’esercizio commerciale, che hanno permesso di individuare i due presunti autori del furto, già noti agli agenti per precedenti interventi di polizia: un cittadino ivoriano classe 1986 e un cittadino italiano classe 1992, entrambi senza fissa dimora. Nella mattinata del 9 agosto, i due sono stati rintracciati in via Pascoli: accompagnati al Comando della polizia locale, sono risultati destinatari di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bergamo. Sono stati quindi deferiti all’Autorità giudiziaria per ricettazione in concorso.
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