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Cronaca / Bergamo Città Martedì 11 Agosto 2026

Bergamo, la polizia locale ritrova in poche ore le biciclette rubate a due minori

L’OPERAZIONE. I giovani le avevano parcheggiate in via Taramelli. Grazie al gps e alle telecamere di sorveglianza sono state recuperate in via Quarenghi.

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Redazione Web
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Bergamo, la polizia locale ritrova in poche ore le biciclette rubate a due minori
Le biciclette rubate

Bergamo

La polizia locale ha recuperato, nel giro di poche ore, due biciclette dal valore di circa 3mila euro rubate a due minori. restituendole ai legittimi proprietari. È successo sabato 8 agosto in via Taramelli: i giovani le avevano parcheggiate all’esterno di un esercizio commerciale, assicurandole con dispositivi antifurto.

L’operazione della polizia locale

I due ragazzi si sono rivolti a una pattuglia della polizia locale, che ha avviato le ricerche: fondamentali sono stati i gps installati sulle due biciclette. Gli agenti hanno potuto acquisire la posizione in tempo reale e si sono diretti verso via Quarenghi, trovando le biciclette all’interno di un esercizio commerciale, dove erano state appartate in una zona appartata.

Arrivati sul posto, i genitori dei due minori hanno immediatamente riconosciuto le biciclette. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dell’esercizio commerciale, che hanno permesso di individuare i due presunti autori del furto, già noti agli agenti per precedenti interventi di polizia: un cittadino ivoriano classe 1986 e un cittadino italiano classe 1992, entrambi senza fissa dimora. Nella mattinata del 9 agosto, i due sono stati rintracciati in via Pascoli: accompagnati al Comando della polizia locale, sono risultati destinatari di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bergamo. Sono stati quindi deferiti all’Autorità giudiziaria per ricettazione in concorso.

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