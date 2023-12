Bergamo, lavori in stazione: modifiche per i treni fino al 9 dicembre

Modifiche alla circolazione dei treni regionali in transito a Bergamo, fino al 9 dicembre, a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione cittadina, dove è in programma la sistemazione del marciapiede fra il binario primo e primo tronco Ovest. «Un importante intervento che rappresenta una fase propedeutica e necessaria per il successivo avvio dei cantieri, in programma a partire dal 5 febbraio, funzionali alla realizzazione della nuova stazione di Bergamo, al collegamento con Orio al Serio e al raddoppio della tratta Bergamo-Ponte San Pietro, che necessiteranno una modifica dell’attuale layout della stazione – hanno spiegato da Rfi (Rete ferroviaria italiana) –. L’obiettivo è quello di realizzare interventi per minimizzare gli impatti sui viaggiatori nelle fasi successive dei lavori, consentendo l’attestamento dei treni in arrivo da Treviglio (Milano) e da Montello (Brescia) e garantendo così l’accessibilità ai marciapiedi di stazione da parte dell’utenza. L’investimento economico degli interventi propedeutici è di 8 milioni di euro».