Bergamo, malore in ufficio. Il dono ai poliziotti che l’hanno salvato

Il salvataggio e il dono

I protagonisti di questa storia a lieto fine sono i vice ispettori della polizia di Stato Antonino Parello e Simone Garofalo, entrambi in servizio presso l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Bergamo. Arrivati sul luogo in cui l’uomo aveva accusato il malore, i due poliziotti non ci hanno pensato due volte e forti anche della loro formazione nell’ambito del soccorso e del pronto intervento hanno subito iniziato il massaggio cardiaco, stabilizzando la persona prima dell’intervento del personale sanitario che l’ha trasportata in codice rosso (molto critico) in ospedale. La vicenda risale alle scorse settimane ma è diventata di dominio pubblico solo adesso che, dopo le cure del caso, il 52enne sta bene. Mercoledì 6 agosto, tramite la sua famiglia, l’uomo ha tenuto a ringraziare con un dono recapitato in Questura i due poliziotti per la loro prontezza e preparazione: l’incontro in via Noli e la consegna del pensiero hanno rappresentato un momento carico di gratitudine per l’intervento provvidenziale dei due uomini in divisa che, con lucidità, hanno contribuito a salvargli la vita.