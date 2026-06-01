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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 01 Giugno 2026

Bergamo, manutenzione straordinaria per edifici istituzionali e culturali della città

Approvato dalla Giunta comunale di Bergamo un progetto da 420 mila euro per la manutenzione straordinaria di cinque edifici e strutture pubbliche. I lavori partiranno entro l’estate e si concluderanno entro fine 2026.

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Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, manutenzione straordinaria per edifici istituzionali e culturali della città
La facciata di Palazzo Uffici: al piano terra è prevista una nuova sala riunioni

Bergamo

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la «Manutenzione straordinaria edifici istituzionali e culturali – anno 2025», un piano di interventi del valore complessivo di 420 mila euro, finanziato con risorse proprie dell’Amministrazione.

Il programma riguarda cinque immobili e strutture comunali in diversi quartieri della città, con lavori pensati per migliorare funzionalità, sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi utilizzati da cittadini e operatori. Il cronoprogramma prevede l’avvio dei cantieri entro l’estate e la conclusione degli interventi entro la fine del 2026.

In Città Alta

Tra le opere previste c’è la sostituzione del bagno autopulente al Baluardo di San Michele, lungo viale delle Mura in Città Alta. La struttura attuale, installata circa quindici anni fa, sarà rimossa e sostituita con un nuovo manufatto di ultima generazione, conforme alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento comprenderà anche la nuova platea di appoggio, gli adeguamenti impiantistici, gli allacciamenti, il ripristino della segnaletica del parcheggio e la realizzazione di un nuovo posto auto riservato alle persone con disabilità. Il nuovo bagno sarà inserito nel contesto delle Mura Veneziane Unesco nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza.

A Redona

A Redona è previsto il rifacimento delle facciate del Centro Famiglia «Rita Gay» di via Tito Legrenzi. I lavori riguarderanno le superfici esterne, con rimozione delle parti deteriorate, rifacimento di intonaci e rasature, tinteggiatura, alcuni interventi manutentivi interni e la revisione dei canali di gronda.

In via Madonna dei Campi

Alla Cascina Torriani, in via Madonna dei Campi 2, verrà invece realizzato un nuovo tratto fognario per adeguare il sistema di smaltimento delle acque nere e grigie dell’immobile residenziale collegato all’azienda agricola. Sono previsti scavi, posa di nuove tubazioni e pozzetti, reinterri e ripristino delle pavimentazioni esistenti.

In centro città

A Palazzo Uffici, in piazza Matteotti, sarà realizzata una nuova sala riunioni al piano terra, nell’area degli uffici dell’Anagrafe. L’intervento prevede l’installazione di pareti vetrate e di una porta dedicata, così da ricavare uno spazio separato all’interno dell’open space esistente e migliorare l’organizzazione degli uffici e il servizio ai cittadini.

A Boccaleone

Infine, allo Spazio Giovanile di Boccaleone, in via Gandhi, saranno sostituiti gli infissi esterni deteriorati e sarà eseguito un intervento conservativo sullo sporto di gronda in legno. I nuovi serramenti in alluminio a taglio termico garantiranno maggiore sicurezza, migliori prestazioni energetiche e minori esigenze manutentive.

«Con questo intervento proseguiamo il lavoro di manutenzione e cura del patrimonio comunale, destinando risorse proprie a interventi al fine di garantire edifici e servizi più funzionali ed efficienti per i cittadini - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota -. Si tratta di interventi spesso poco visibili rispetto alle grandi opere, ma fondamentali per mantenere in buono stato strutture che ospitano attività pubbliche, sociali, culturali ed educative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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