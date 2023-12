Bergamo, Mauro Livolsi è il nuovo comandante della polizia stradale

Si è insediato lunedì 11 dicembre il nuovo comandante provinciale della polizia stradale. Si tratta del vice questore aggiunto Mauro Livolsi, 49 anni, nativo di Messina e che arriva dalla Brianza. Da quattro anni Livolsi dirigeva la polizia stradale di Monza. Ha preso il posto del vice questore Mirella Pontiggia , che da lunedì è invece entrata in servizio in Alto Adige quale dirigente della Stradale di Bolzano.

Fino a domenica Livolsi era al timone della sezione di Monza e Brianza della Stradale, incarico che ricopriva dal 10 febbraio del 2020, quando le neosezione era stata fondata assieme alla locale questura (in precedenza a Monza era operativo un commissariato tra l’altro retto dal primo dirigente Angelo Giuseppe Re, già a Bergamo una decina di anni fa con l’incarico di capo di gabinetto in via Noli e poi trasferito con l’incarico di questore a Sondrio).