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Cronaca / Bergamo Città Martedì 28 Luglio 2026

Bergamo, maxi sequestro di droga: oltre 16 chili, un arresto

Doppio intervento della Polizia locale: in un appartamento trovati hashish, marijuana, cocaina e tussy per un valore fino a 260 mila euro. Denunciato un secondo pusher dopo un inseguimento.

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Redazione Web
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Bergamo, maxi sequestro di droga: oltre 16 chili, un arresto
Il maxi sequestro avvenuto a Bergamo

Bergamo

Oltre 16 chili di sostanze stupefacenti sequestrati, un uomo arrestato e un secondo denunciato dopo un inseguimento a piedi. È il bilancio di due distinte operazioni condotte lunedì 27 luglio dalla Polizia locale di Bergamo.

Droga nascosta anche nel frigorifero

Il primo intervento è scattato nel pomeriggio del 27 luglio in via Gasparini, dopo alcune segnalazioni dei residenti relative a una presunta attività di spaccio. Gli agenti del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana hanno predisposto un servizio di osservazione in abiti civili.

oltre 14,7 chili di hashish, circa 1,9 chili di marijuana, 29,6 grammi di cocaina e 73,7 grammi di tussy, una miscela sintetica a base di ketamina e Mdma

Intorno alle 18.45 hanno individuato un uomo di 33 anni, all’esterno di un condominio mentre effettuava un rapido scambio con il conducente di un’auto, poi allontanatasi.Durante la perquisizione dell’appartamento gli agenti hanno trovato droga nascosta in diverse stanze e anche nel frigorifero: oltre 14,7 chili di hashish, circa 1,9 chili di marijuana, 29,6 grammi di cocaina e 73,7 grammi di tussy, una miscela sintetica a base di ketamina e Mdma.

Sequestrati anche 860 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e alcuni coltelli con tracce di sostanza. Il valore complessivo della droga è stimato tra 175 mila e 260 mila euro.

Nel corso degli accertamenti è stata inoltre recuperata una Vespa risultata rubata nel marzo scorso. L’uomo, disoccupato e con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Dopo il processo per direttissima, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Inseguimento tra via Bono e piazzale Alpini

Sempre nel pomeriggio, una pattuglia del Nucleo Polizia Appiedata ha notato in via Bono, vicino all’Urban Center, un uomo di 44 anni già noto per precedenti legati agli stupefacenti.
Alla richiesta dei documenti, il 44enne avrebbe lasciato cadere un involucro e sarebbe fuggito verso piazzale Alpini, attraversando viale Papa Giovanni XXIII. Durante l’inseguimento gli agenti hanno recuperato sei dosi di cocaina, per circa 3,4 grammi, e uno smartphone gettato a terra dal fuggitivo. L’uomo è stato denunciato a piede libero per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

«Il maxi sequestro rappresenta un risultato significativo, frutto del presidio del territorio e anche delle segnalazioni dei cittadini», ha commentato l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti.

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