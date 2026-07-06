Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 06 Luglio 2026

Bergamo, minacce e danni davanti a un parrucchiere in via Quarenghi: cinque denunciati

IL CASO. Intervento della Polizia di Stato nel pomeriggio di domenica 5 luglio dopo la segnalazione di alcune persone moleste nei pressi di un’attività commerciale.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, minacce e danni davanti a un parrucchiere in via Quarenghi: cinque denunciati
Una volante della Polizia di Stato

Bergamo

La Polizia di Stato di Bergamo è intervenuta nel pomeriggio di domenica 5 luglio in via Quarenghi, dopo la segnalazione di alcune persone che stavano arrecando disturbo nei pressi di un’attività di parrucchiere. All’arrivo delle Volanti, il gruppo si era già allontanato in direzione di via Don Luigi Palazzolo. Gli agenti hanno quindi raccolto la testimonianza del titolare dell’esercizio commerciale, che ha ricostruito quanto accaduto poco prima.

L’invito ad allontanarsi e poi le minacce

Secondo il racconto del commerciante, tutto sarebbe iniziato quando ha notato due donne bivaccare all’esterno della propria attività. Dopo averle invitate ad allontanarsi, le due si sarebbero rifiutate.
Poco dopo sarebbero state raggiunte da altre persone, fino a formare un gruppo composto da quattro donne e un uomo. Anche il successivo invito a lasciare il posto non avrebbe avuto esito.

La situazione sarebbe quindi degenerata: il gruppo avrebbe rivolto minacce al titolare dell’attività e una delle donne avrebbe scagliato una bottiglia di vetro contro la vetrina del negozio, danneggiando alcuni vasi collocati lungo i gradini d’ingresso.

Rintracciati poco dopo

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dal titolare, le Volanti della Polizia di Stato hanno avviato subito le ricerche nella zona. Con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale, i cinque sono stati rintracciati poco dopo nei pressi dell’area. Gli agenti li hanno quindi accompagnati negli uffici di polizia per le operazioni di identificazione.

Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per i reati di danneggiamento in concorso e minacce. Per tutti è scattata anche la sanzione per ubriachezza

Denunciati cinque cittadini boliviani

I cinque soggetti identificati sono quattro donne e un uomo, tutti di nazionalità boliviana e regolarmente presenti sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per i reati di danneggiamento in concorso e minacce. Per tutti è scattata anche la sanzione per ubriachezza.

Indagini sulla dinamica

L’episodio ha destato allarme tra i presenti e provocato danni all’attività commerciale, ma si è concluso senza ulteriori conseguenze grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Lavoro
Polizia di Stato