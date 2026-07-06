Bergamo, minacce e danni davanti a un parrucchiere in via Quarenghi: cinque denunciati

La Polizia di Stato di Bergamo è intervenuta nel pomeriggio di domenica 5 luglio in via Quarenghi, dopo la segnalazione di alcune persone che stavano arrecando disturbo nei pressi di un’attività di parrucchiere. All’arrivo delle Volanti, il gruppo si era già allontanato in direzione di via Don Luigi Palazzolo. Gli agenti hanno quindi raccolto la testimonianza del titolare dell’esercizio commerciale, che ha ricostruito quanto accaduto poco prima.

L’invito ad allontanarsi e poi le minacce

Secondo il racconto del commerciante, tutto sarebbe iniziato quando ha notato due donne bivaccare all’esterno della propria attività. Dopo averle invitate ad allontanarsi, le due si sarebbero rifiutate.

Poco dopo sarebbero state raggiunte da altre persone, fino a formare un gruppo composto da quattro donne e un uomo. Anche il successivo invito a lasciare il posto non avrebbe avuto esito.

La situazione sarebbe quindi degenerata: il gruppo avrebbe rivolto minacce al titolare dell’attività e una delle donne avrebbe scagliato una bottiglia di vetro contro la vetrina del negozio, danneggiando alcuni vasi collocati lungo i gradini d’ingresso.

Rintracciati poco dopo

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dal titolare, le Volanti della Polizia di Stato hanno avviato subito le ricerche nella zona. Con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale, i cinque sono stati rintracciati poco dopo nei pressi dell’area. Gli agenti li hanno quindi accompagnati negli uffici di polizia per le operazioni di identificazione.

Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per i reati di danneggiamento in concorso e minacce. Per tutti è scattata anche la sanzione per ubriachezza

Denunciati cinque cittadini boliviani

I cinque soggetti identificati sono quattro donne e un uomo, tutti di nazionalità boliviana e regolarmente presenti sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per i reati di danneggiamento in concorso e minacce. Per tutti è scattata anche la sanzione per ubriachezza.

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