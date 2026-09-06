Bergamo, nella notte fuochi d’artificio e rifiuti abbandonati a Porta San Giacomo - Foto
IL CASO. Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato, ma il gruppo si era allontanato. Nessun danno alle Mura e alla pavimentazione.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, intorno alle 2, un gruppo formato da una quindicina di persone ha sparato una serie di fuochi d’artificio dalle Mura di Città Alta.
In mattinata, cittadini a passeggio nel borgo storico hanno segnalato al nostro giornale la sporcizia lasciata dal gruppo nella zona di Porta San Giacomo, in particolare scarti di materiale pirotecnico e «bruciature» sulla pavimentazione. Non si conoscono l’identità dei componenti del gruppo e le motivazioni dello sparo in piena notte.
Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato, ma il gruppo si era già allontanato. Il Comune di Bergamo ha inviato un’unità di Aprica per la pulizia: non si registrano danni alle Mura o alla pavimentazione.
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