Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Bergamo Night Service, torna il bus notturno gratuito tra musica e mobilità sostenibile

MOBILITÀ NOTTURNA. Si allarga la platea dei locali che aderiscono all’iniziativa che vuole proporre un mezzo di trasporto «speciale» che colleghi in sicurezza e gratuità i luoghi del divertimento serale della città.

La prima edizione di Bergamo Night Service, il servizio di bus notturni gratuito che collega vari locali della città
La prima edizione di Bergamo Night Service, il servizio di bus notturni gratuito che collega vari locali della città

Bergamo

Un nuovo modo di vivere Bergamo la sera, all’insegna della mobilità, della musica e della socialità. Torna sabato 14 febbraio Bergamo Night Service, il progetto che mette al centro la comunità e il rispetto della città, con una seconda edizione ancora più partecipata.

Questa volta l’iniziativa raccoglie il sostegno di diverse attività cittadine – Cosmo, Crocevia, Dandy, Kindness, Reef e Wood – che si affiancano ai fondatori Nøid e Unplug nel promuovere e sostenere il progetto.

Un bus speciale per collegare gli hot spot serali

Bergamo Night Service è un bus speciale, affittato direttamente ad Atb e guidato da un conducente dell’azienda di trasporto. Il servizio segue una linea indipendente rispetto al trasporto pubblico tradizionale e collega gratuitamente alcuni dei principali hot spot serali della città.

L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori un modo semplice, sicuro e accessibile per spostarsi nelle ore serali, incentivando una mobilità più sostenibile e responsabile.

Un’esperienza che unisce musica e comunità

Ad accompagnare il viaggio c’è una selezione musicale curata da giovani artisti e DJ locali, trasformando lo spostamento in un vero e proprio momento culturale e di aggregazione. Il servizio è gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età, e si svolge nel pieno rispetto della comunità e dei suoi ritmi: le attività sono infatti concentrate entro la mezzanotte, per garantire un equilibrio tra vivacità urbana e qualità della vita.

Bergamo Night Service si conferma così come un’iniziativa capace di coniugare intrattenimento, sicurezza e attenzione al territorio, offrendo una nuova visione della notte in città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vita quotidiana
Economia, affari e finanza
Trasporti
Atb