Bergamo Night Service, torna il bus notturno gratuito tra musica e mobilità sostenibile

Un nuovo modo di vivere Bergamo la sera, all’insegna della mobilità, della musica e della socialità. Torna sabato 14 febbraio Bergamo Night Service, il progetto che mette al centro la comunità e il rispetto della città, con una seconda edizione ancora più partecipata.

Questa volta l’iniziativa raccoglie il sostegno di diverse attività cittadine – Cosmo, Crocevia, Dandy, Kindness, Reef e Wood – che si affiancano ai fondatori Nøid e Unplug nel promuovere e sostenere il progetto.

Un bus speciale per collegare gli hot spot serali

Bergamo Night Service è un bus speciale, affittato direttamente ad Atb e guidato da un conducente dell’azienda di trasporto. Il servizio segue una linea indipendente rispetto al trasporto pubblico tradizionale e collega gratuitamente alcuni dei principali hot spot serali della città.

L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori un modo semplice, sicuro e accessibile per spostarsi nelle ore serali, incentivando una mobilità più sostenibile e responsabile.

Un’esperienza che unisce musica e comunità

Ad accompagnare il viaggio c’è una selezione musicale curata da giovani artisti e DJ locali, trasformando lo spostamento in un vero e proprio momento culturale e di aggregazione. Il servizio è gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età, e si svolge nel pieno rispetto della comunità e dei suoi ritmi: le attività sono infatti concentrate entro la mezzanotte, per garantire un equilibrio tra vivacità urbana e qualità della vita.