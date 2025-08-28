Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025
Bergamo, oggi forte ondata di maltempo. A Rovetta caduto un albero
LA SITUAZIONE. Allerta gialla per temporali, rischio geologico e idrogeologico: le previsioni e i consigli utili del Comune. Le prime segnalazioni in provincia.
Allerta gialla. È quella indicata per la giornata di oggi, giovedì 28 agosto, a Bergamo per temporali, rischio idrogeologico e idraulico, come stabilito dal Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia.
Un albero caduto a Rovetta
Nella mattinata di giovedì 28 agosto dai vigili del fuoco nessuna segnalazione di intervento: alle 9.30 tutto tranquillo in città e provincia nonostante la pioggia. Individuato solo un albero caduto sulla strada da Rovetta a Cerete che non ha fortunatamente causato feriti ed è stato rimosso.
Attenzione alta
Dal Comune spiegano che «la Protezione civile e la Polizia locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio»: durante l’allerta meteo, Palafrizzoni «invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse rispetto al territorio circostante». Tra le raccomandazioni, «si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende; è importante inoltre provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che potrebbero essere spostati dalle intemperie».
«Le precipitazioni coinvolgeranno tutta la provincia, indistintamente dalla pianura alle zone montuose, e si concentrerà soprattutto nelle ore centrali della giornata»
In arrivo aggiornamenti
Sul sito del Comune e sui suoi canali social saranno diffusi eventuali aggiornamenti. Sin dalla mattinata del 28 agosto, peraltro, il Centro funzionale regionale «analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata e per domani (29 agosto)». Da Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile, giunge l’«appello ai cittadini a prestare la massima prudenza nelle aree segnalate, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti diffusi dalla Protezione civile».
«Pioggia in arrivo»
D’altronde, le previsioni annunciano un paio di giorni carichi di pioggia: «È in arrivo un peggioramento abbastanza intenso – conferma Andrea Colombo, meteorologo di 3bmeteo.com –, distribuito su due giorni». La «giornata clou» sarà quella di oggi, «per intensità e durata dei fenomeni – spiega il meteorologo –: le precipitazioni coinvolgeranno tutta la provincia, indistintamente dalla pianura alle zone montuose, e si concentrerà soprattutto nelle ore centrali della giornata con temporali anche forti, localmente violenti». Per domani, invece, si stima «una instabilità alternata a delle pause con “occhiate” di sole», aggiunge Colombo, mentre «un miglioramento più deciso è atteso tra sabato e domenica». Sarà però una pausa fugace, visto che «tra il 1° e il 2 settembre è attesa una nuova perturbazione – prosegue l’esperto –. Sono perturbazioni che danno una spallata alla stagione estiva, perché saranno accompagnate anche da cali termici». In questi giorni «difficilmente si supereranno i 24 gradi». L’estate sta finendo? «Dopo il peggioramento del 1° e del 2 settembre si apre il ventaglio delle opzioni – ragiona Colombo –: in linea generale settembre può tranquillamente ospitare anticicloni con temperature di 33-34 gradi, lo abbiamo visto in anni recenti».
