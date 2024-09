Bergamo, oggi si corre la «Pigiama Run»: i fondi a Casa Amoris Laetitia

In programma oggi, venerdì 20 settembre. per la prima volta anche a Bergamo, la Pigiama Run: la corsa (o camminata) in pigiama d’Italia, ideata per essere solidali con i bambini malati di cancro. Quella del 2024 è la sesta edizione nazionale, e si svolgerà contemporaneamente in oltre 40 città italiane. Organizzata da Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), per raccogliere fondi da destinare a progetti a favore di bambini malati di tumore e delle loro famiglie, nel mese dedicato al «gold ribbon», il nastro d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici.